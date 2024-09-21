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        Mersin'de kitapevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kitapevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:36
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        Mersin'de kitapevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kitapevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir kitapevinin üst katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak yangının çıktığı alanda mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle depo ve yanındaki spor salonunda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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