Mersin'de kitapevinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak yangının çıktığı alanda mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir kitapevinin üst katındaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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