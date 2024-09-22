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        Mersin'de öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Mersin'in Mut ilçesinde kavga ettikleri kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen baba ile oğlu ve gelininin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.09.2024 - 15:34
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        Mersin'de öldürülen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri toprağa verildi
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        Mersin'in Mut ilçesinde kavga ettikleri kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen baba ile oğlu ve gelininin cenazeleri defnedildi.

        Çömelek Mahallesi'nde 20 Eylül'de çıkan kavgada öldürülen Kemal Veli Akyaka (65) ile oğlu Durmuş (35) ve gelini Ruhan Akyaka'nın (35) cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Mahalle mezarlığına götürülen naaşlar, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Törene aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Evinin önünde ailesiyle pekmez yapan Kemal Veli Akyaka ile "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla yoldan geçen Tahir Kaya (67) arasında kavga çıkmıştı. Av tüfeğiyle ateş ettiği Akyaka ile oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'yı öldüren Kaya, tutuklanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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