Mersin'de yıldırım isabet eden camide çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan camide hasar oluştu.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan camide hasar oluştu.
Yıldırım isabet eden Çamlıca Mahallesi'ndeki Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.
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