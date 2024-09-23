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        Mersin'de bakımevindeki 52 köpek ve 32 kedi sahiplendirildi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 52 köpek ve 32 kedinin sahiplendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:40 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:40
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        Mersin'de bakımevindeki 52 köpek ve 32 kedi sahiplendirildi
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 52 köpek ve 32 kedinin sahiplendirildiğini bildirdi.

        Belediyenin açıklamasına göre, geçen ay "Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden" sloganıyla kampanya başlatıldı.

        Sahiplenilen köpeklerin 2 yıl boyunca kuru mama ihtiyaçlarının karşılandığı çalışmada, talepte bulunanlara ilaç, kuaför, aşı ve tedavi desteği verildi.

        Kampanya kapsamında bugüne kadar Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 52 köpek ve 32 kedi sahiplendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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