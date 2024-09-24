Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik "şok uygulaması" başlatıldı

Denetimlerde durdurulan motosikletler de incelenerek ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan kişilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik başlatılan uygulama 20 noktada yapılıyor.

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