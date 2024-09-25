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        Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 gözaltı

        Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:34
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        Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 gözaltı
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        Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

        Ekipler, bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu ve Akdeniz ilçesindeki ailesinin evinde bulunduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine adrese giden ekipler Y.Ç. ile annesi F.Ç. ve babası M.Ç'yi gözaltına aldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.

        Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. (50), bir poşette bebek cesedi olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti.

        Kız bebeğin cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

        Cennet B, gazetecilere, üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını söylemişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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