Mersin'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili 3 gözaltı

Mersin'in Mut ilçesinde çöp konteynerinde bebek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'ndeki konteynerde dün atık toplayan Cennet B. tarafından bir poşette bebek cesedi bulunmasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Ekipler, bebeğin annesinin Y.Ç. olduğunu ve Akdeniz ilçesindeki ailesinin evinde bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine adrese giden ekipler Y.Ç. ile annesi F.Ç. ve babası M.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Mut Adliyesine sevk edildi.