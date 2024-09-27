Mersin'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ç. yönetimindeki 16 GG 997 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ö.N. idaresindeki 33 ZH 548 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ö.N. yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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