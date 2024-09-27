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        Mersin'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 08:36 Güncelleme: 27.09.2024 - 08:39
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        Mersin'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.Ç. yönetimindeki 16 GG 997 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ö.N. idaresindeki 33 ZH 548 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü Ö.N. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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