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        Mersin'de Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı

        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenlenen törenle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 21:32 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:00
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        Mersin'de Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
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        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenlenen törenle başladı.

        Mersin'in Mut İlçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Zetin ve Zeytinyağı Festivali Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

        Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda yapılan festivale Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ile vatandaşlar katıldı.

        Festivalin açılışında bir konuşma yapan Mut Belediye Başkanı Orhan, ilçe nüfusunun büyük kısmının tarımla uğraştığını belirterek, "İlk kez Mut'ta zeytin ve zeytinyağı festivali düzenleyerek ürünümüzü hak ettiği değere taşıma noktasında bu festivalde tanıtarak ürünümüzü hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz." dedi.

        İlçe kaymakamı İhsan Ayrancı'da, ilçede 269 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi.

        Kaymakam Ayrancı, 2024 yılı içinde rekolte beklentilerinin 13 bin ton zeytinyağı olduğunu belirterek, "Mikro klima iklim koşulları ve coğrafi özellikleri itibariyle dünyada zeytin üretimi yapılan bölgeler içerisinde Akdeniz sineği hastalığının görülmediği tek bölge." diye konuştu.

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise Mut zeytininin başka markalar adı altında satıldığının söylendiğini ifade ederek, "Mut'un zeytini başka marka adı altında sanki başka bir bölgenin zeytinyağı gibi pazarlanıyor. Üretim güzel, ama akılla hareket edeceğiz. Marka yaratacağız, tanıtacağız. Dünyanın dört bir yanından Mut'un zeytini ve zeytinyağı aranır olsun."ifadesini kullandı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta, kentte yaptıkları çalışmalardan örnekler vererek, Mut'ta kadınların kooperatif kurarak marka oluşturup Mut zeytinyağını göndermeleri halinde bu ürünün başkent marketlerde satılacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından konuklara sepetlerde zeytin ve zeytinyağından üretilen ürünler ile zeytin fidanı verildi.

        Festivalin gece bölümünde ise Mut Şehir Stadı'nda Melek Mosso, İhsan Eş ve Mustafa Taş konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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