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        AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den açıklama:

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını belirterek, olayı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 28.09.2024 - 13:10
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        AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir'den açıklama:
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        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını belirterek, olayı kınadı.

        Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından Adem Çopur'un festivalde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.

        Aldemir, "Mut Zeytin Festivalinde İlçe Başkanı'mız Sayın Adem Çopur'a yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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