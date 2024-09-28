Bozyazı'da "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferans düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi.
Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Sahil Yaşam Parkı'nda düzenlenen konferansta Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.
Programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Coşkun, ilçe müftüleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Coşkun, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" temalı konferansta konuşma yaptı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.