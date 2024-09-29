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        Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde "şalvarlı kadınlar korosu" sahne aldı

        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde, "şalvarlı kadınlar korosu" konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 29.09.2024 - 12:09
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        Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde "şalvarlı kadınlar korosu" sahne aldı
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        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde, "şalvarlı kadınlar korosu" konser verdi.

        Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda etkinlikleri süren festivalde, yaşları 30 ile 65 arasında değişen 14 kadınının yer aldığı koro sahne aldı.

        Şalvarlarıyla dikkati çeken kadınlara, enstrümanda 4 erkek eşlik etti.

        Konserde çeşitli şarkıları seslendiren koro, beğeniyle izlendi.

        Koro şefi Emel Çelik (50), gazetecilere, "şalvarlı kadınlar korosu"nu 3 yıl önce kurduklarını söyledi.

        Kadınların sosyal hayatta aktif olmasını amaçladıklarını belirten Çelik, "Köyümüzde kadınlarımızla 30 Ağustos'ta konser vermiştik. Çok güzel tepkiler aldık. Daha sonra Belediye Başkanımız, bizi Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ne davet etti. İnşallah başka şehirlerden de istekler, davetler gelir. Oralarda sahne alır ve sesimizi duyururuz." diye konuştu.

        Koro üyelerinden Hamiyet Devam (62) da çevrelerinden güzel dönüşler aldıklarını, şarkılar söylemeye devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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