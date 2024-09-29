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        Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu sona erdi

        Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 20:33 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:37
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        Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu sona erdi
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        Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratonda sporcular 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

        Katılımcılar, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de gördü.

        Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

        Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

        - 54 kilometre erkekler

        1. Mustafa Dağdelen

        2. Halil Eşgin

        3. Veysi Güçkan

        - 54 kilometre kadınlar

        1. Zeynep Sayar

        2. Yaren Demirdöğen

        3. Özlem Doğan

        - 33 kilometre erkekler

        1. Koray Het

        2. Şahap Dede

        3. Engin Akkuş

        - 33 kilometre kadınlar

        1. Nazan Elçin

        2. Bahar Özacar

        3. Natalia Mamon

        - 15 kilometre erkekler

        1. Mesut Akpınar

        2. Ramazan Çoban

        3. Deniz Gülbeyaz

        - 15 kilometre kadınlar

        1. Nursel Karataş

        2. Olga Bondareva

        3. Songül Berikol

        - 8 kilometre erkekler

        1. Hasan Hüseyin Yüksel

        2. Omar Alhaje

        3. Sinan Şeker

        - 8 Kilometre Kadınlar

        1. Irina Vinogradskaia

        2. Adina Vakhidova

        3. Alona Benko

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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