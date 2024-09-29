Mersin'de düzenlenen 3. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu sona erdi

Katılımcılar, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de gördü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratonda sporcular 8 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda 11 ülkeden 550 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Mersin'de bu yıl üçüncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

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