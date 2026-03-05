Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li basketbolcusu Burke, Türk vatandaşı oldu

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li oyuncusu Kennedy Valentine Burke, Türk vatandaşlığına geçip "Beren" adını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:10
        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Burke'nin Türk vatandaşı olduğu duyuruldu.

        Paylaşımda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finale yükselen Mersin ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı Burke'nin "Beren" adını aldığı ifade edildi.




        - WNBA'de şampiyonluğu var

        A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna dahil edilen Burke, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Bellona Kayseri Basketbol, 2024-2025'de OGM Ormanspor forması giymişti.

        Kariyerinde Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) şampiyonluğu bulunan Burke, Indiana Fever, Seattle Storm ve Washington Mystics takımlarında da ter dökmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

