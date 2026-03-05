Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

        Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için güvenliği tehdit eden binanın yıkımı için çalışma başlattı.

        Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan metruk bina, iş makineleriyle yıkıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne Berat Günçiçek atandı
        Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne Berat Günçiçek atandı
        Akdeniz'de metruk binalar bir bir yıkılıyor
        Akdeniz'de metruk binalar bir bir yıkılıyor
        Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yeni yerleşkesinde hizmete başladı
        Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yeni yerleşkesinde hizmete başladı
        Başkan Seçer Mezitli İçmesuyu Şebekesi çalışmalarını yerinde inceledi Seçer...
        Başkan Seçer Mezitli İçmesuyu Şebekesi çalışmalarını yerinde inceledi Seçer...
        Mersin'de 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi
        Mersin'de 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi
        Hint Okyanusu'na özgü 'portakal benekli lagos' Mersin'de tezgaha çıktı Mers...
        Hint Okyanusu'na özgü 'portakal benekli lagos' Mersin'de tezgaha çıktı Mers...