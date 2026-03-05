Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için güvenliği tehdit eden binanın yıkımı için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan metruk bina, iş makineleriyle yıkıldı.
