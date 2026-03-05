Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi

        Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 10:52
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yurt içinden temin edilen tarihi eserleri usulsüz yollarla ülke dışına çıkarma hazırlığında olan 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı.

        Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

        Aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 5 bin 516 obje, figür ve sikke ile 2 dedektör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

