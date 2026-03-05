Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Berat Günçiçek görevine başladı. Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, ilçede görevlendirilen Günçiçek'i makamında kabul etti. Akyüz, Günçiçek'e çalışmalarında başarılar diledi. Günçiçek de iyi dileklerinden dolayı Akyüz'e teşekkür etti.

