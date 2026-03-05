Tarsus'ta temizlik personeli yerde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulvarda temizlik yapan belediye personeli, yerde bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.



Büyükşehir Belediyesinin Tarsus Koordinasyon Şube Müdürlüğü Çevre Koruma ve Temizlik Birimi'nde görevli Cemile Karabacak, temizlik yaptığı Kasım Ekenler Bulvarı'nda yerde cüzdan buldu.



Metin Ünal'a ait olduğu belirlenen cüzdan, sahibine ulaştırıldı.



Ünal, duyarlılığı için Karabacak'a teşekkür etti.

