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        Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 08:19 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:26
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        Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        M.G'nin kullandığı 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

        Kazada otobüs sürücüsü M.G, muavin H.B, yolcular D.Z. ve S.A. yaralandı.

        Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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