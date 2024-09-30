Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

M.G'nin kullandığı 27 AZJ 035 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, TEM Otoyolu Karakütük Mahallesi civarında, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.