Mersin'de düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali sona erdi
Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali tamamlandı.
Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali tamamlandı.
Festivalin son gününde zeytinyağlı yemek yarışması ve çocuk karnavalı düzenlendi.
Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz'ün jüri başkanlığını üstlendiği yarışmayı, yaptığı su böreğiyle Tülay Aslan kazandı.
Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.
Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen karnavalda da çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.