Mersin'de düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali sona erdi

Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz'ün jüri başkanlığını üstlendiği yarışmayı, yaptığı su böreğiyle Tülay Aslan kazandı.

Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali tamamlandı.

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