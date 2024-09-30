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        Mersin'de düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali sona erdi

        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:09
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        Mersin'de düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali sona erdi
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        Mersin'de ilk kez organize edilen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali tamamlandı.

        Festivalin son gününde zeytinyağlı yemek yarışması ve çocuk karnavalı düzenlendi.

        Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğurcan Akyüz'ün jüri başkanlığını üstlendiği yarışmayı, yaptığı su böreğiyle Tülay Aslan kazandı.

        Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül verildi.

        Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen karnavalda da çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri

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