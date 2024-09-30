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        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 65 gıda ürünü bulundu

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir zincir marketteki denetimde bulunan son kullanma tarihi geçmiş 65 gıda ürünü imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 14:55
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        Mersin'de son kullanma tarihi geçmiş 65 gıda ürünü bulundu
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir zincir marketteki denetimde bulunan son kullanma tarihi geçmiş 65 gıda ürünü imha edildi.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, bir zincir marketin Akkent Mahallesi'ndeki şubesinde denetim yaptı.

        Reyonlarda yapılan incelemede, arasında bebek maması ve bisküvilerinin de olduğu 65 gıda ürününün son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

        Market hakkında yasal işlem başlatan ekipler, ürünleri imha etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, denetimlerin süreceğini belirterek, "Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması halk sağlığına yönelik ciddi tehdittir. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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