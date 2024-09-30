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        Çukurova Belediyeler Birliği Gülnar'da toplandı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde Çukurova Belediyeler Birliğinin eylül ayı encümen toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:35 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:37
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        Çukurova Belediyeler Birliği Gülnar'da toplandı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde Çukurova Belediyeler Birliğinin eylül ayı encümen toplantısı yapıldı.

        Gülnar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, Çukurova Belediyeler Birliği ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, 2025 yılı bütçesi ile belediyelerin sorunları konusunda katılımcıların görüşleri alındı.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, katılımcılara teşekkür ederek, "Toplantıda uzun yıllar görev yapan belediye başkanlarımızın tecrübelerinden faydalandık. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verme noktasında bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

        Toplantının ardından Önge, belediye başkanları ve meclis üyelerine ilçenin yöresel ürünlerinden ikram etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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