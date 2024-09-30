Çukurova Belediyeler Birliği Gülnar'da toplandı

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, katılımcılara teşekkür ederek, "Toplantıda uzun yıllar görev yapan belediye başkanlarımızın tecrübelerinden faydalandık. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verme noktasında bilgi alışverişinde bulunduk." dedi.

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