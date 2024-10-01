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        Bozyazı'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme yaptı

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:23
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        Bozyazı'da polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına ilişkin bilgilendirme yaptı
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sıklıkla kullanılan caddelerde vatandaşlarla sohbet etti.

        Vatandaşlara telefon ve internet aracılığıyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerini anlatan ekipler, broşür dağıttı.

        İlçede bilgilendirici faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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