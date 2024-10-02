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        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

        Mersin'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 09:45 Güncelleme: 02.10.2024 - 09:55
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        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
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        Mersin'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 37 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Müştekilerden 21 milyon 354 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Tarsus ve Silifke ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Bu kişilerden tabanca, silah mühimmatı, senet ve çek, icra dosyaları ile suçtan elde edildiği ve suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 70 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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