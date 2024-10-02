Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'de 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde bir araçta 943 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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