Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki çalışmalar nekropolde yoğunlaştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti'ndeki nekropolün (mezarlık alanı) turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asena Kızılarslanoğlu'nun öncülüğündeki 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

Antik kentteki işlemler, turizme açılması hedeflenen kuzey bölümdeki Roma yolunda yer alan nekropolde sürdürülüyor.

"Projelerimiz arasında bu yolu aktif hale getirmek de var. Yol, tarihi mezarların arasından geçirilerek güzel bir trekking rotası haline getirilebilir. Kızkalesi'ne kadar giden bu yol, gezginlerin ve doğa yürüyüşçülerinin vazgeçemeyeceği bir yer olacak."