Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çağlayan Mahallesi 1045 Sokak'ta 3 katlı evin A.A'ya ait üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.