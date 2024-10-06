Polonya'da tanışan Hollandalı gelin ve Türk damat, Mersin'de evlendi
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan inşaat mühendisi Alper Uçar, Erasmus programında 5 yıl önce gittiği Polonya'da tanıştığı Hollandalı Corianda Bukeijn ile dünya evine girdi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan inşaat mühendisi Alper Uçar, Erasmus programında 5 yıl önce gittiği Polonya'da tanıştığı Hollandalı Corianda Bukeijn ile dünya evine girdi.
Kızkalesi Sahili'nde Türk geleneklerine göre gerçekleşen düğünde Hollandalı gelin Bukeijn nikah kıyılırken "Evet" dedi. Gelin Bukeijn, Türk geleneklerine göre damadın ayağına basmak istese de basamadı.
Damat Uçar, gazetecilere, öğrenci olduğu dönemde Erasmus programı çerçevesinde gittiği Polonya'da birbirleriyle tanıştıklarını söyledi.
Uçar, çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Gelin Bukeijn de Türkçeyi öğrenmek için kursa gittiğini belirterek, "Türkçeyi biraz öğrendim, biraz konuşabiliyorum. Türkiye'de yemekler çok güzel, insanlar da çok hoş." diye konuştu.
Nikahın ardından takı töreni gerçekleştirildi.
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