Polonya'da tanışan Hollandalı gelin ve Türk damat, Mersin'de evlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan inşaat mühendisi Alper Uçar, Erasmus programında 5 yıl önce gittiği Polonya'da tanıştığı Hollandalı Corianda Bukeijn ile dünya evine girdi.

Kızkalesi Sahili'nde Türk geleneklerine göre gerçekleşen düğünde Hollandalı gelin Bukeijn nikah kıyılırken "Evet" dedi. Gelin Bukeijn, Türk geleneklerine göre damadın ayağına basmak istese de basamadı.

Damat Uçar, gazetecilere, öğrenci olduğu dönemde Erasmus programı çerçevesinde gittiği Polonya'da birbirleriyle tanıştıklarını söyledi.