Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı
Mersin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
Mersin'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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