Mersin'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
Mersin'de polis ekipleri okulların çevresindeki iş yerlerini denetledi.
Mersin'de polis ekipleri okulların çevresindeki iş yerlerini denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş, trafik ve narkotik ekiplerinin katıldığı çalışmada 21 okulun yakınındaki işletmeler denetlendi.
Çalışmada 241 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgulayan ekipler, araçları da inceledi.
Eğitim öğretim yılı kapsamındaki denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.