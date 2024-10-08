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        Akkuyu Nükleer AŞ'nin TEKNOFEST'teki standı 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

        Akkuyu Nükleer AŞ, Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) kurdukları standın 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:41
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        Akkuyu Nükleer AŞ'nin TEKNOFEST'teki standı 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
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        Akkuyu Nükleer AŞ, Adana'da düzenlenen Uluslararası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) kurdukları standın 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Akkuyu Nükleer AŞ, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 2-6 Ekim'de Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivale katıldı.

        Alana "Nükleer güç santrali herkes için" konseptiyle kurulan stantta sunulan interaktif gösterimde, nükleer güç santralinin temel çalışma prensipleri anlatıldı.

        Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) tamamlandığında nasıl özelliklere sahip olacağının tanıtıldığı stantta, küçük ziyaretçiler için kinetik kumdan oyun alanı oluşturuldu.

        Konferans salonunda da Rusya'da aldıkları eğitimin ardından Akkuyu NGS'de görev yapan Türk nükleer mühendislerin katılımıyla santralin inşaat sahasına video turu düzenlendi. Ziyaretçiler, "gerçeklik uygulaması" ile Akkuyu NGS'yi keşfetti, santralin iç yapısını, reaktör binasının detaylarını ve tesisin güvenlik sistemlerini görsel olarak inceledi.

        Standı 5 gün boyunca 50 binden fazla kişi ziyaret etti.

        - "Festival yüksek teknolojili endüstrinin avantajlarını paylaşma fırsatı sundu"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, TEKNOFEST'in, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi buluşturan eşsiz bir platform olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Festivale katılım, projemizi geniş bir kitleye anlatma, nükleer enerjiyle ilgili soruları samimi bir diyalogla yanıtlayarak bilgilendirme ve Türkiye'de hızla gelişen, ülke ekonomisinin pek çok sektörüne ivme kazandıran dinamik ve yüksek teknolojili endüstrinin avantajlarını sade ve anlaşılır bir şekilde paylaşma fırsatı sundu."

        Butckikh, Akkuyu NGS'nin, Adana'nın komşu kenti Mersin'de inşa edildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Akkuyu NGS, sanayiden eğitime, kentsel altyapıdan özel sektör ve turizme kadar birçok alanda bölgenin kalkınmasına şimdiden katkıda bulunuyor. Santral tam kapasite çalıştığında yaklaşık 15 milyon kişiye temiz elektrik sağlayacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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