Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi

        Mersin Valiliğince "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin Valiliğince "İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)" toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, toplantı salonundaki programda, vatandaşları afet risklerine karşı bilinçlendiren eğitimler verildiğini söyledi.

        İRAP'ın sürdürülebilir, güvenli ve afete dirençli yerleşim yerleri oluşturmayı amaçladığını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Afet yönetiminde afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik her aşama için roller, sorumluluklar ve hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen planlar, daha koordineli, hızlı ve doğru hareket edilmesini sağlayacaktır. 2021'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda 6 afet türü için 235 eylem belirlenmiştir."

        Toplantıya, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız ve kurum müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boncuk attı diye 12 yaşındaki çocuğu ezdi! 20 yıl hapsi isteniyor
        Boncuk attı diye 12 yaşındaki çocuğu ezdi! 20 yıl hapsi isteniyor
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        TBMM'de İsrail tehdidi kapalı oturumu: Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan oturum öncesi açıklama
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        "Benim" dedi tel örgüyle çevirdi: 60 senelik yolu kapattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Camide dehşete düşüren olay: 81 yaşındaki gönüllü temizlikçiye öldüresiye dayak
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Çin Türkiye'yi DTÖ'ye şikayet etti
        Yeni transferler ne yaptı?
        Yeni transferler ne yaptı?
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        Özel: Anlat, ikna et, gereğini yapalım
        İnternetteki suç çöplüğü!
        İnternetteki suç çöplüğü!
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        Tabut küçük acı büyük! Cinsel istismar sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğe veda
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde anketler kıran kırana
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        Cem Garipoğlu'nun DNA testi ailesiyle uyumlu çıktı
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi!
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Ünlü bir firmanın etinde domuz çıktı iddiası
        Alman devinin Hakan ısrarı
        Alman devinin Hakan ısrarı
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        İzine rastlanılmamıştı! Hasankeyf'te bulundu
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        Cimbom'un parlayan yıldızı Yunus Akgün!
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        50 yaş üzeri için tehlike! 10 yılda iki kat arttı! Aşı ile korunun
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"
        "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

        Benzer Haberler

        Akkuyu Nükleer AŞ'nin TEKNOFEST'teki standı 50 binden fazla ziyaretçiyi ağı...
        Akkuyu Nükleer AŞ'nin TEKNOFEST'teki standı 50 binden fazla ziyaretçiyi ağı...
        Özgecan cinayetinin ardından başladığı tekvandoda gözünü Avrupa şampiyonluğ...
        Özgecan cinayetinin ardından başladığı tekvandoda gözünü Avrupa şampiyonluğ...
        Mersin'de yumurtalarından çıkan kaplumbağa yavruları denizle buluştu
        Mersin'de yumurtalarından çıkan kaplumbağa yavruları denizle buluştu
        Mersin'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Mersin'de polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunda repertuvarını genişletti
        Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sanat sezonunda repertuvarını genişletti
        Mersin'de eğlence mekanları denetlendi
        Mersin'de eğlence mekanları denetlendi