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        Mersin'de nehre giren genç boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 20:03 Güncelleme: 08.10.2024 - 20:14
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        Mersin'de nehre giren genç boğuldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde nehre giren genç boğuldu.

        Egemen Mahallesi'nde Berdan Nehri'ne giren yabancı uyruklu H.E. (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

        H.E'nin suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, sudan gencin cesedini çıkardı.

        H.E'nin cesedi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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