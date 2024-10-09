Tarsus'ta gaziler öğrencilerle buluştu

Programa katılan gaziler Özhan Şeker, Mehmet Başaran ve Necmettin Önal, öğrencilere hitap etti.

Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde gaziler, bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

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