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        Tarsus'ta gaziler öğrencilerle buluştu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde gaziler, bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:15
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        Tarsus'ta gaziler öğrencilerle buluştu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde gaziler, bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

        Ashabı Kehf Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

        Programa katılan gaziler Özhan Şeker, Mehmet Başaran ve Necmettin Önal, öğrencilere hitap etti.

        Gençlerle sohbet eden gaziler, soruları yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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