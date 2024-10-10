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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına Gökhan Zor getirildi

        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına Gökhan Zor atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:35
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına Gökhan Zor getirildi
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        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına Gökhan Zor atandı.

        AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, Zor'a yeni görevinde başarılar dilendi.

        Açıklamada, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı da önceki dönem AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Harun Güğül'e teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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