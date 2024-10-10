AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığına Gökhan Zor getirildi

Açıklamada, bugüne kadar gösterdiği özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı da önceki dönem AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Harun Güğül'e teşekkür edildi.

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