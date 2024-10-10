Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan amfibi gemilerden ilki Mersin'e ulaştı

Kaynaklar, 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yaklaşık 1900 Türk vatandaşının Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan ettiğini belirtmişti.

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

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