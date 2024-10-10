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        GÜNCELLEME - Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan amfibi gemilerden ilki Mersin'e ulaştı

        İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 21:35 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:35
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        GÜNCELLEME - Lübnan'dan tahliye edilen sivilleri taşıyan amfibi gemilerden ilki Mersin'e ulaştı
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        İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı.

        Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilerden TCG Bayraktar, ülkeden tahliye edilen sivillerle çıktığı dönüş yolculuğunu tamamladı.

        Tahliye operasyonunun gerçekleştirildiği Beyrut Limanı'ndan çıkarak Mersin Limanı'na ulaşan gemi, rıhtıma yanaştı. Gemideki 588 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından TCG Bayraktar'dan indirildi.

        Gemiden inenlerden yaralı veya tıbbi bakıma ihtiyacı olanlar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı,

        diğerleri ise midibüslere bindirilerek limandan götürüldü.

        - "Vatandaşlarımızı en hızlı ve güvenli şekilde getirebilmek için süratle hareket ettik"

        Gemiden inenler Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

        Duran, karşılama töreninde, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından vatandaşları salimen karşılamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Lübnan'dan gelenlere ve basın mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın selamlarını ileten Duran, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından son olarak saldırılarını Lübnan'a yönelttiğini anımsattı.

        Bu saldırıların endişeli bir dönem getirdiğinin farkında olduklarını ifade eden Duran, şöyle konuştu:

        "İşte vatandaşlarımız Lübnan'dan buraya getirildiler. Türkiye Devleti, vatandaşlarını nerede olursa bulur getirir bunun bir örneğini yaşadık. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların ardından Lübnan'a yönelmesiyle ilgili kurumlarımız güvenlik durumunu değerlendirdi ve bu çerçevede başta Beyrut olmak üzere Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızı en güvenli şekilde ülkemize getirmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız bir araya gelerek eş güdüm yaptılar. Her ihtimali göz önünde bulunduran planlar hazırlandı. Bakanlığımız bünyesindeki Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi, Acil Kriz Merkezi olarak sürecin eş güdümünde rol oynadı. Aynı şekilde 7/24 görev yapan konsolosluk çağrı merkezimiz de tahliyeye dahil edilmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularını kayıt altına aldı. Lübnan makamlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından vatandaşlarımızı en hızlı ve güvenli şekilde ülkemize getirebilmek için süratle hareket ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Lübnan'a intikal eden Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimizle bugün 966 vatandaşımız salimen ülkemize geliyor. Bu gördüğünüz gemi TCG Bayraktar Gemisi, TCG Sancaktar Gemisi de 3-4 saat içerisinde Türkiye'mize ulaşmış olacak. Bu vesileyle onların ailelerine, Türkiye'mize kavuşmuş olmasından dolayı ne kadar mutlu olduğumuz aşikardır."

        - "Yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

        Lübnan Tahliye Görevi Grup Komutanı Tümamiral Nihat Baran'a da Türkiye'nin dünyanın her yerindeki vatandaşlarına sahip çıktığının bu nişanesinde yer aldığı için teşekkür eden Duran, "Tahliye gemilerine binişlerde yabancı uyruklulara öncelik tanındığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliye edilen vatandaşlarımızın birinci derece yakınları, tabiatıyla gemiye kabul edilmiştir. Türk vatandaşı olarak toplanma bölgesine gelip geri çevrilen asla olmamıştır. Keza birinci derecede akraba olmayan hiçbir başka ülke vatandaşı da gemiye alınmamıştır. Esasen bu konuda Bakanlığımızca ve Beyrut Büyükelçiliğimizce gerekli izahatta bulunmuştur." ifadesini kullandı.

        Duran, kolay bir süreç yaşanmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eksik evrakları olan vatandaşlarımız vardı. Lübnan makamlarının istedikleri bazı belgeler vardı. Bu sebeple tahliyenin bu operasyonun ölçeği de göz önünde bulundurulduğunda bir miktar vaktin geçtiği ortadadır ancak çok büyük bir başarıyla vatandaşlarımızı ülkemize sağ salim getirmiş durumdayız. Bu çerçevede özveriyle çalışan bütün çalışanlarımıza, bütün bakanlıkların mensuplarına teşekkür ediyorum. Yine başta Beyrut Büyükelçimiz ve Büyükelçilik personelimiz olmak üzere gerek planlama aşamasında gerek Lübnan'daki sahada hazırlıkların tamamlanmasında çok emeği geçen bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın temsilcilerine, Mersin Valiliğimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."

        - "Diğer tahliyelerin kayıtlarını almaya devam ediyoruz"

        Duran, tahliye gemilerinin sadece vatandaşları getirmediğini, aynı zamanda Lübnan'a insani yardım da götürdüğünü dile getirdi.

        Türkiye'nin Lübnan'a en fazla insani yardım gönderen ülke olduğunu vurgulayan Duran, "25 Eylül'de askeri kargo uçağımızla ilaç, tıbbi malzeme ve gıda içeren 30 tonluk yardım ulaştırmıştık. Bu iki gemimiz de 300 tona yakın insani yardımı Beyrut'a ulaştırdık. Bu çerçevede tahliyelerle ilgili olarak konsolosluk çağrı merkezimize ulaşan diğer tahliyelerin kayıtlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde gelecek başvurulara bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde yeni tahliyeleri de organize edecek durumdayız." diye konuştu.

        Bir gazetecinin, ilerleyen süreçte hava yoluyla tahliyelere ve bu iki gemi haricinde deniz yoluyla tahliyelerin sürüp sürmeyeceği yönündeki sorusuna Duran, "Tahliyeler vatandaşlarımızın rızaları çerçevesinde ve Lübnan'daki durumun gidişatına bağlı olarak devam edecek. Uçakla tahliye konusunda ise gerekli talepler karşılanmaktadır. Malum olduğu üzere bu tam bir tahliye sayılmaz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getireceğimiz ücreti mukabili uçak seferi olacaktır. Bununla ilgili de bir hazırlık içerisindeyiz." şeklinde yanıt verdi.

        - "Kamu misafirhaneleri seferber edilmiştir"

        Gelen vatandaşların nasıl misafir edileceğiyle ilgili soru üzerine Duran, şöyle konuştu:

        "Vatandaşlarımızın öncelikle ağırlanmalarında herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız bütün hazırlıkları yaptılar, Mersin Valiliğimizce de yürütülen çalışmalarda... Öncelikle vatandaşlarımızın nerelerde ikamet edeceklerine karar vermeleri ve bu çerçevede yönlendirmeleri gerekiyor. Şu an için 30 otobüsümüz hazır, bu çerçevede kendilerinin uçakla istedikleri şehirlere gitmeleri açısından ya da yakın şehirlere gitmeleri açısından gerekli araçlar temin edilmiştir. Burada kalmak isteyen, Mersin'de kalmak durumunda olan, yanlarına gidecek akrabaları olmayan vatandaşlarımız için de kamu misafirhaneleri seferber edilmiştir, oralarda ağırlayacaklar hiçbir sıkıntı olmayacak."

        -"Ülkemiz öncelikle kendi vatandaşlarının tahliyesiyle ilgilenmektedir"

        Bir gazetecinin yabancı basında yabancıların alındığıyla ilgili asılsız iddialar ve haberlerin yer aldığını anımsatması üzerine Duran, şunları kaydetti:

        "Türkiye her zaman insani kaygılarla hareket eden bir ülkedir. Ülkemiz öncelikle kendi vatandaşlarının tahliyesiyle ilgilenmektedir. Elbette üçüncü ülkelerin de bizden yardım istediklerinde onlara çeşitli şekillerde ülkelerine varmaları şartıyla yardımlarımız olmuştur. Bütün bu süreçlerin ne kadar titizlikle yürütüldüğünü fark etmeden ya da bilinçli, kasıtlı bir şekilde bunun ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı ya da Türkiye'nin bunu nasıl başarıyla ortaya koyduğunu, üstünü örtmek için yapılacak olan tezviratlara inanmayın. Bunlar gerçekten sıkıntılı ifadelerdir. Özellikle sosyal medyadaki bu tür ifadelerin vatandaşlarımızın dikkatinde olmasını istemiyorum."

        İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'daki sivilleri tahliye eden diğer amfibi gemisi TCG Sancaktar'ın da 378 kişiyle ilerleyen saatlerde Mersin'e ulaşması bekleniyor.

        - Gemiler 300 ton insani yardım ulaştırmıştı

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesini dün Beyrut Limanı'na ulaştırmıştı.

        Yüklerin boşaltılmasının ardından amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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