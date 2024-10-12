Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Gülnar ilçesinde elektrik trafosundan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Mersin'in Gülnar ilçesinde elektrik trafosundan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü.
Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan trafodan çıkan yangın, yakındaki çalılıklara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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