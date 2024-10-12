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        Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde elektrik trafosundan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 21:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:45
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        Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde elektrik trafosundan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü.

        Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan trafodan çıkan yangın, yakındaki çalılıklara sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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