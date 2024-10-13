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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.10.2024 - 14:38
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        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Mukaddem Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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