ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Benhür İncel, Metin Erol
ÇBK Mersin: Howard 10, Anderson 8, Fauthoux 16, Sinem Ataş 2, Rupert 27, Feride Şevval Akalan 3, Derin Yaya 3, Şuğranur Hatice Sönmez, İlayda Güner 3
Beşiktaş: Lazic 11, Evans 19, Winterburn 14, Elif Bayram 4, Fagbenle 21, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan 2, Melek Uzunoğlu, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 15-10
Devre: 42-30
3. Periyot: 56-54
MERSİN
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