AK Parti Gülnar İlçe Başkanı yeniden Ahmet Şahin oldu

Kongreye AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Havva Sibel Söylemez ve Ali Kıratlı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ile İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

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