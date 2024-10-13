Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı yeniden Ahmet Şahin oldu

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin yeniden görevine seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 13.10.2024 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı yeniden Ahmet Şahin oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Ahmet Şahin yeniden görevine seçildi.

        AK Parti Gülnar 7. Olağan İlçe Kongresi, Gülnar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlendi.

        Tek listeyle yapılan seçimde ilçe başkanı Ahmet Şahin güven tazeledi.

        Şahin, ilçedeki çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini söyledi.

        Kongreye AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Havva Sibel Söylemez ve Ali Kıratlı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sever ile İl Başkanı Adem Aldemir de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        Rojin'i arama çalışmaları 16'ncı gününde: Kadavra köpeği tepki verdi
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        "İsrail'de 53 milyon dolarlık hasar oluştu" iddiası
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        İsrail'de yüzlerce kişi yine sokaklarda
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yeni aşkı arkadaşları ele verdi
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Kuş Cenneti can çekişiyor
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!

        Benzer Haberler

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de ekim ortasında deniz keyfi
        Mersin'de ekim ortasında deniz keyfi
        Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de trafodan çalılığa sıçrayan yangın söndürüldü
        Ümit Özdağ: Zafer Partisi, Erdoğan'ın bırakmış olduğu molozu kaldıracak pro...
        Ümit Özdağ: Zafer Partisi, Erdoğan'ın bırakmış olduğu molozu kaldıracak pro...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de çeşitli programlara katıldı
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de çeşitli programlara katıldı