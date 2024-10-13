Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız
Mersinspor: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar
Aliağa Petkimspor: Russel 15, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Aldrigde 3, Van Beck 7, Wright, Murat Kuntker, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Salinas 2
1. Periyot: 14-16
Devre: 37-28
3. Periyot: 53- 42
MERSİN
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