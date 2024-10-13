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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 20:10 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:10
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ServetTazegül

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Uğur Akyıldız

        Mersinspor: Olaseni 15, Cobbs 10, Pineiro 9, Berkay Sinirlioğlu 4, Cruz 4, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 5, Simmons 12, Kairys 4, Canberk Kuş 2, Tevfik Akdamar

        Aliağa Petkimspor: Russel 15, Williams 12, Tyree 6, Troy Selim Şav 10, Aldrigde 3, Van Beck 7, Wright, Murat Kuntker, Yavuz Gültekin 2, Karahan Tuan Efeoğlu, Salinas 2

        1. Periyot: 14-16

        Devre: 37-28

        3. Periyot: 53- 42

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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