Mersin'deki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon çalışmaları sona erdi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde 29. dönem arkeolojik çalışmalar tamamlandı.

Ayaş Mahallesi'ndeki antik kentte çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütüldü.

Bizans ile Roma dönemlerine ait nekropol, tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu antik kentte bu yıl, kazı deposunda muhafaza edilen eserlerin restorasyonlarına yoğunlaşıldı.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Hatice Asena Kızılarslanoğlu başkanlığındaki 16 kişilik ekip, eserlerin tanım, tasnif, çizim, fotoğraflama ve restorasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

"Bugüne kadarki tüm kazılarda ortaya çıkardığımız 5 binden fazla eseri, restorasyonlarını tamamladıktan sonra Mersin Arkeoloji Müzesi'ne kazandırdık. Eserler arasında amforalar, testiler, kandiller, günlük kullanım kapları, tabaklar, sikkeler, çeşitli takılar, süs eşyaları, unguentarium (gözyaşı şişesi), cam eserler ve mezar hediyeleri var. Son 4 yılda da 880 eserin teslimini gerçekleştirdik."

- Eserler arasında mezar hediyeleri de var

Farklı uzmanlıkları olan kalabalık bir ekiple hareket ettiklerini dile getiren Kızılarslanoğlu, katkılarından dolayı paydaş kurumlara teşekkür etti.

Kızılarslanoğlu, gelecek sezona ilişkin, "Kazılardan çıkan eserlerin tesliminde sayı daha da artacak. Depomuzda restorasyon çalışması yapılmayı bekleyen pişmiş toprak eserler var. Bunların da restorasyonu tamamlandıktan sonra müzeye teslimi yapılacak ve ziyaretçiler için yerlerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.