Bozyazı'da kadın çiftçiler Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nu ziyaret etti

Çiftçiler de Topsakaloğlu'na meyve sepeti takdim etti.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette üreticilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Remzi Bardak eşlik etti.

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