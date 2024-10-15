Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde türbin tesisinin basınç rotoru montajlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin türbin tesisinin düşük basınç rotoru montajlandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 255 tonluk son basınç rotoru tasarım konumuna yerleştirildi.

Açıklamada görüşleri yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, rotor montajının, köprü vinç yardımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Montaj sürecinin ünite için önemli olduğunu ifade eden Butckikh, şunları kaydetti: