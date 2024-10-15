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        Bozyazı'da öğretmen ve öğrencilere okul geçidi görevlisi eğitimi verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğretmen ve öğrenciler için eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:07
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        Bozyazı'da öğretmen ve öğrencilere okul geçidi görevlisi eğitimi verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğretmen ve öğrenciler için eğitimi düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim kurumlarının çevresindeki trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında Bozyazı İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ekipler, okul geçidi görevlisi olmak isteyen öğretmen ve öğrencilere eğitim verdi.

        Geçit görevlilerinin işaretlerine uymayan sürücülere polis ekiplerince 1506 lira ceza uygulanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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