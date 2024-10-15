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        Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:55
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        Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dedeler Mahallesi Merkez Sokak'ta S.D'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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