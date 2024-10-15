Mersin'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dedeler Mahallesi Merkez Sokak'ta S.D'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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