Bozyazı'da Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan, Tekeli Mahallesi'ndeki binanın açılış töreninde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında güvenlik hizmetlerinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.
Hizmet binasının hayırlı olmasını temenni eden Pehlivan, ekiplere çalışmalarında kolaylık diledi.
İlçe Müftüsü Yakup Avcı'nın okuduğu duanın ardından Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının açılışı yapıldı.
Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü de katıldı.
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