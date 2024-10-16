Bozyazı'da Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Bozyazı Belediye Başkan Vekili Halil Müftü de katıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Tekeli Mahallesi'ndeki binanın açılış töreninde, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasında güvenlik hizmetlerinin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

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