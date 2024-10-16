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        Mersin'de jandarma ve emniyet teşkilatının filosuna 238 araç eklendi

        Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne törenle 238 araç teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 14:02 Güncelleme: 16.10.2024 - 14:42
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        Mersin'de jandarma ve emniyet teşkilatının filosuna 238 araç eklendi
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        Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne törenle 238 araç teslim edildi.

        Vali Ali Hamza Pehlivan, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda gerçekleşen törende, kolluk birimleri hizmetlerinin hayati önem taşıdığını söyledi.

        Jandarma ve emniyet teşkilatlarının personel, donanım ve fiziki şartlarının her geçen yıl iyileştirildiğini vurgulayan Pehlivan, devletin yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin de kampanyalarla teşkilatlara destek verdiğini belirtti.

        İçişleri Bakanlığınca başlatılan kampanyaya katkı veren hayırseverlere teşekkür eden Pehlivan, "Bağışlar ve katkılar sayesinde ilimizde bir yılda 127 araç temin ettik. Bugün bu meydanda 238 aracı emniyet ve jandarma hizmetlerinde kullanmak üzere tahsis etmiş oluyoruz. Bu araçlarla emniyet ve jandarma teşkilatımız bugüne kadar olduğu gibi mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz, dört mevsim, 365 gün, 7/24 esasıyla çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

        - "Uyuşturucuyla mücadelede aydınlatma oranımız yüzde 100"

        Personel, araç ve donanım iyileştirmelerinin hizmetlere olumlu yansıdığına dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Bütün suç başlıklarında ekiplerimiz canla başla müdahale ediyor. Bunun olumlu neticelerini alıyoruz. Bazı suç başlıklarında aydınlatma oranlarımız yüzde 100 nispetinde gerçekleşiyor. Uyuşturucuyla mücadelede aydınlatma oranımız yüzde 100. Hırsızlıkla mücadelede geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında azalış, genel asayiş oranlarında yüzde 10'a yakın düşüş, diğer suç başlıklarında da yüzde 90'ın üzerinde aydınlanma oranı yakalamış durumdayız. Polis ve jandarma teşkilatımıza tahsis ettiğimiz bu araçlarla devriye hizmetlerimizi daha da artıracağız."

        Jandarma ve polis ekipleri, tören sonrası araçlarla siren çalarak konvoy yaptı.

        Vali Ali Hamza Pehlivan da yeni araçlardan birine binip direksiyon başına geçerek konvoya eşlik etti.

        Törene, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdür Kamil Karabörk ve diğer ilgililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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