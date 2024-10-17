Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde sporcuya ait yazıt bulundu

        Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki Anemurium Antik Kenti'nde sporcuya ait yazıt bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, milattan önce 4'üncü yüzyıldan itibaren varlığı bilinen Anemurium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve bir sporcu adına hazırlanmış yazıt bulundu.

        Anamur ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tekocak başkanlığındaki ekip tarafından yürütülen arkeolojik kazıların 7'nci dönemi, Geleceğe Miras Projesi kapsamında devam ediyor.

        Koruma ve restorasyon işlemlerinin de yapıldığı antik kentte, "liman hamamı" olarak adlandırılan bölgedeki kazılarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yazıt bulundu.

        Ekip tarafından topraktan çıkarılan yazıttaki incelemeler sürüyor.

        Çalışmaları inceleyen Vali Ali Hamza Pehlivan ve Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, kazı başkanı Tekocak'tan bilgi aldı.

        - "Yazıt ören yerimizin ilgi odağı olmasına katkı sağlayacaktır"

        Vali Pehlivan, gazetecilere, tarihi alanlardaki kazıların devam ettiğini söyledi.

        Arkeolojik çalışmaların önemli olduğunu belirten Pehlivan, "Yine heyecan uyandıran bir eserin toprağın altından çıkarılışına tanıklık ediyoruz. Yazıt bizlere sporun buluşturucu, birleştirici yanını ve aynı zamanda 2 bin yıl önce sportif organizasyonların yapıldığını gösteriyor." dedi.

        Tarihi yapının ören yeri olarak açıldığında ziyaretçi çekeceğini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Bu ve buna benzer eserlerin ortaya çıkartılması ören yerimizin ilgi odağı olmasına katkı sağlayacaktır. Kentte, sayısız kültürel mirasımız var, bunlardan 4'ü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Biz 3 tarihi yerimizi daha listeye eklemek için bilimsel çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan birisi de Anemurium Antik Kenti olup, bununla ilgili dosya da hazırlanıyor. Çıkartılan bu yazıt ve eserler tarihi yapının listeye girmesine katkı sağlayacaktır."

        - "Yazıt bizi heyecanlandırdı"

        Kazı başkanı Prof. Dr. Tekocak da liman hamamı bölgesindeki kazılarda bu yıl önemli bulgulara ulaştıklarını anlattı.

        Ortaya çıkarılan yazıtın, 120 santimetre yüksekliğinde ve 50 santimetre genişliğinde olduğunu dile getiren Tekocak, "Yazıt bizi heyecanlandırdı. Sporculara ait yazıtların başka kentlerde bulunduğunu biliyoruz ama bir sunak ya da heykel kaidesi diyebileceğimiz arkeolojik materyalin üzerinde 13 satırdan oluşan sağlam bir yazıtı ilk defa buluyoruz." ifadesini kullandı.

        Anemurium'un liman şehri olması dışında aynı zamanda sporcu yetiştiren bir yer olduğuna dikkati çeken Tekocak, şunları kaydetti:

        "Yazıtın üzerinde yarışmayı düzenleyen kişi, ödülü alan kişi ve yarışmanın hangi kategoride düzenlendiği yazıyor. Milattan sonra 2'nci yüzyılda Anemurium Antik Kenti'nde yaşamış Flavianus adında bir vatandaş kendi adına her 5 yılda bir yarışma düzenliyor. Yazıttan 2'nci defa düzenlenen güreş müsabakasında Kaikilianos adlı bir sporcunun yetişkin kategorisinde şampiyon olduğunu, Flavianus'un da ona ödül verdiğini öğreniyoruz. Sporcuya ödül dışında onurlandırma heykeli ve yazıtı hazırlanmış. Bu yazıtın üzerinde büyük olasılıkla sporcunun heykeli olmalıydı. Yazıtın antik çağda sosyal ve kültürel hayatın etkin noktalarından olan hamam da yer alması sporcunun çok önemli biri olduğunu gösteriyor."

        Tekocak, geçen yıl aynı bölgede kadın heykeli bulduklarını da hatırlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        X'te engelleme özelliği değişiyor
        X'te engelleme özelliği değişiyor

        Benzer Haberler

        ÇBK Mersin - Zabiny Brno: 88-74
        ÇBK Mersin - Zabiny Brno: 88-74
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Bozyazı'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Bozyazı'da polis ekipleri okulların çevresinde denetim yaptı
        Hatayspor'da Sivasspor maçının mesaisi sürüyor
        Hatayspor'da Sivasspor maçının mesaisi sürüyor
        Mersin'de jandarma ve emniyet teşkilatının filosuna 238 araç eklendi
        Mersin'de jandarma ve emniyet teşkilatının filosuna 238 araç eklendi
        Bozyazı'da Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı...
        Bozyazı'da Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı...