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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:49
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Mersin'in Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bazı şüphelilerin sera içerisinde Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde 660 kök Hint keneviri, 873 gram sentetik uyuşturucu ve 200 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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